Marplatense, hincha de River y Aldosivi y fanático de la playa: quién era Pipa Rogers el hombre asesinado en San Miguel

Alexis Oscar “Pipa” Rogers, de 51 años, fue asesinado durante un feroz enfrentamiento con patovicas en el bar Sutton en la localidad de Bella Vista, partido bonaerense de San Miguel. La hipótesis inicial indica que la causa de muerte podría haber sido por asfixia mecánica.

Rogers había llegado al local para celebrar el nacimiento de su nieto junto a su hijo de 23 años y un amigo de 46. El hombre, nacido en Mar del Plata fue atacado brutalmente por personal de seguridad que lo ahorcó hasta provocarle la muerte.

Según pudo saber 0223, Rogers nació en Mar del Plata, era fanático de Aldosivi y de River y amante de los días de playa. Hace algunos años dejó Mar del Plata para instalarse en el Gran Buenos Aires y había comenzado a trabajar en Tecnópolis Recientemente se había graduado del secundario a través del programa FinEs y se dedicaba a los servicios relacionados a la producción de espectáculos teatrales y musicales, entre ellos el diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido.

En medio del dolor que generó su muerte, su hija Naiara publicó una serie de posteos para despedirlo y exigir justicia “Quiero justicia por mi papá, no se merecía morir de esta forma tan horrible”, escribió la joven.

“Por vos, por Francesca que no te va a poder conocer y por todos los que fueron víctimas del abuso de poder y autoridad de los patovicas de los boliches. ¡Justicia!”, expresó en una de las publicaciones.

“Descansá en paz querido viejo, te vamos a extrañar toda la vida. En cuanto me recupere te prometo que voy a luchar por justicia, no voy a bajar los brazos, vos solamente manda fuerzas”, indicó en otra y agregó: “A toda la gente que defiende lo indefendible y justicia un acto de violencia con una muerte, les deseo que nunca tengan que vivir algo así, recibir una llamada en medio de la madrugada diciéndote que mataron a tu papá de asfixia mecánica”.

La joven compartió además el video del momento en el que su padre fue atacado por los patovicas y comentó: “Me destroza tener que ver estas cosas, pero no voy a bajar los brazos, voy a luchar por vos papá te lo prometo”.

“Pipa” Rogers estaba, además, afiliado al Sindicato Argentino de técnicos escénicos, desde donde informaron la triste noticia y lo despidieron con un mensaje que refleja el afecto que le tenían sus colegas: “Nos vimos en la última votación, hablamos antes de ayer y te vimos… Aún nos cuesta creer tu partida. Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen. Y este año nos enviaste tu diploma de finalización del secundario porque querías esforzarte y avanzar. QEPD ¡Buena gira compañero! ¡Te vamos a extrañar mucho!”, publicaron desde la Comisión Directiva.

Tras los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas, dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad del local.

Los imputados fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.

Además, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar mientras la causa, caratulada como homicidio, continúa en etapa investigativa.