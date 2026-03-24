Campaña antigripal: quiénes pueden empezar vacunarse y dónde aplicarse la dosis

A partir de este martes se amplían los grupos que pueden recibir la vacuna de manera gratuita.

Este martes comenzó la vacunación antigripal para niños entre 6 y 24 meses, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, personas con factores de riesgo y personal estratégico.

La secretaría de Salud del Municipio anunció que la campaña se llevará a cabo en el Centro de Salud N°1, en primera instancia de 8 a 13, por ser feriado nacional. Luego continuará con normalidad de lunes a lunes de 8 a 18, excepto por los sábados y domingos que regirá el horario de feriado.

Asimismo, indicaron que a medida que se reciban nuevas dosis, el operativo se extenderá por todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de General Pueyrredon.

En el caso de las personas con factores de riesgo, se considerará válida como orden vacunatoria un informe médico, acceso virtual al certificado o estudio complementario que corrobore su condición clínica. Además, continúa la campaña para el personal de salud y personas mayores de 65 años que aún no se hayan aplicado la dosis correspondiente.

La iniciativa se encuentra comprendida dentro del Calendario Nacional de Vacunación gratuito y obligatorio con el objetivo de inmunizar a la población más vulnerable frente a la gripe y disminuir los contagios antes del inicio de la temporada invernal, estación en la que aumenta el riesgo de transmisión viral. Las vacunas son distribuidas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.