Vacunación contra el virus sincicial respiratorio: convocan a embarazadas a aplicarse la dosis

En el marco de una nueva campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), que ya se encuentra en marcha y está dirigida a personas gestantes, efectores de salud de Mar del Plata brindaron detalles sobre cómo avanza en la ciudad.

En diálogo con Extra (102.1), la directora general de Salud del Partido de General Pueyrredón, Verónica Palmiciano, explicó que se trata del tercer año consecutivo en que se implementa esta estrategia, a la que definió como “un logro de la salud pública”, ya que durante muchos años no existió una vacuna para prevenir las complicaciones que provoca este virus. La dosis se aplica entre la semana 32 y la 36.6 del embarazo y permite que la madre genere anticuerpos que luego se transmiten al bebé a través de la placenta.

“El virus sincicial respiratorio circula principalmente en otoño e invierno y puede provocar bronquiolitis, neumonía y complicaciones graves, sobre todo en bebés menores de seis meses, incluso con riesgo de muerte”, advirtió Palmiciano. Por ese motivo, subrayó la importancia de vacunarse en esta etapa del año, para que los recién nacidos lleguen protegidos a los meses de mayor circulación viral.

Según detalló, cualquier persona gestante puede vacunarse tanto en el sistema público como en el privado, sin necesidad de orden médica. “Es una sola aplicación y lo ideal es hacerlo lo antes posible dentro de ese rango de semanas, para que el cuerpo tenga tiempo de generar los anticuerpos”, explicó.

En cuanto a la respuesta de la comunidad, la directora de Salud destacó que durante la campaña 2025 se logró superar el 80% de cobertura de la población objetivo en General Pueyrredón. “Teníamos una estimación de unas 3.600 personas gestantes y se alcanzó una muy buena meta”, señaló, aunque reconoció que en términos generales existe una merma en la vacunación tras la pandemia.

“No lo vemos tanto como un fenómeno antivacunas, sino como una tendencia a postergar. Por eso permanentemente estamos haciendo recupero de esquemas atrasados y reforzando estrategias para que la gente se acerque a los centros de salud”, indicó.

Actualmente, la vacunación se realiza en siete centros estratégicos, entre ellos el Centro de Salud Nº1, ubicado en Colón y Salta, que funciona de lunes a lunes de 8 a 18 y cuenta siempre con disponibilidad de dosis. A medida que ingresen más vacunas, se ampliará la distribución al resto de los CAPS del distrito.

Finalmente, Palmiciano recordó que todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas y llamó a la población a revisar la libreta sanitaria. Además, adelantó que la campaña de vacunación antigripal comenzaría entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril, iniciando como cada año con el personal de salud y los grupos de riesgo.

“Con solo acercarse a un centro de salud se puede verificar el esquema, ya que hoy todo está registrado en el sistema CIPRES. Lo importante es tomarse ese ratito y prevenir”, concluyó.