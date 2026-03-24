La dictadura en Mar del Plata: un mapa virtual muestra qué tan cerca de tu casa funcionaba un centro clandestino de detención

A 50 años del último Golpe de Estado cívico y militar en Argentina construyeron un mapa virtual que te dice a cuántos metros de tu casa funcionó un centro clandestino de detención.

"Colocá la dirección y conocé la distancia que separaba tu casa, tu escuela o tu trabajo de uno de los campos de concentración de la dictadura", indica la propuesta de Página 12 para visibilizar el accionar del gobierno dictatorial de los 70 en cada rincón del país.

Al poner una dirección de Mar del Plata en el mapa rápidamente la herramienta hace zoom en la zona y remarca todos los lugares de la ciudad cercanos al punto en los que se registraron torturas, secuestros y sitios de planificación de operaciones de la dictadura.

Se trata de una acción en el marco del aniversario número 50 del último golpe cívico-militar ocurrido en Argentina. En un contexto en el que existe mucha circulación de discursos negacionistas, seguir reclamando memoria, verdad y justicia resulta imprescindible.



