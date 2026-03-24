El regreso de un ícono de los 90: la exclusiva marca de lujo que vuelve a la Argentina

Tras un proceso de negociación que se extendió por más de dos años, la legendaria casa italiana Giorgio Armani confirmó su regreso oficial al mercado argentino. La marca, que fue el máximo símbolo de elegancia y estatus durante la década del 90, vuelve al país de la mano del Grupo Tucci. Este desembarco marca el fin de una ausencia de casi 20 años en las vidrieras locales, despertando la nostalgia de toda una generación de consumidores. El acuerdo cuenta con el respaldo directo de la casa matriz en Milán para garantizar estándares internacionales en cada una de sus nuevas tiendas.

La primera etapa de este ambicioso plan comenzará en agosto de 2026 con la apertura de un local exclusivo de Armani Exchange en el centro comercial Unicenter. Esta línea está diseñada para captar a un público joven de entre 18 y 35 años con una propuesta urbana, moderna y con una identidad visual muy fuerte. Se espera que la tienda ofrezca colecciones importadas directamente desde Italia, incluyendo sus icónicos jeans, chaquetas y accesorios que marcaron tendencia en el pasado. Es una apuesta estratégica para testear la respuesta del consumo local antes de expandir la presencia de la firma en la Ciudad de Buenos Aires.

La idea es captar a un público joven de entre 18 y 35 años.

El plan de Giorgio Armani continúa el año que viene

El segundo paso de este regreso triunfal se concretará en 2027 con el desembarco de Emporio Armani en los distinguidos pasillos del histórico Patio Bullrich. Esta ubicación no es casual, ya que busca recuperar el segmento de lujo sofisticado en uno de los espacios con mayor tradición para la moda europea. La línea Emporio se caracteriza por una estética contemporánea de gama media-alta, orientada a un cliente que busca distinción sin perder la frescura actual. Con esta apertura, la marca busca restablecer el vínculo emocional con sus antiguos clientes y conquistar a los nuevos referentes del estilo porteño.

El regreso de este gigante de la moda forma parte de un plan regional para fortalecer la presencia del lujo en América Latina pese a la inestabilidad económica. Analistas del sector aseguran que la llegada de Armani podría funcionar como un efecto dominó para que otras etiquetas internacionales regresen a las principales avenidas del país. Mientras el mercado se reconfigura, el logotipo del águila vuelve a ser protagonista.