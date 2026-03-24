Martes con cielo despejado en Mar del Plata: ¿se despide el frío?

El martes se presenta con condiciones climáticas favorables en Mar del Plata: la temperatura mínima será de 6°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 23°C en horas de la tarde. Se espera una mañana fresca con cielo despejado, seguida de una tarde algo nublada y una noche con nubosidad parcial.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica probabilidad nula de lluvias durante toda la jornada. Tanto en la mañana, como en la tarde y la noche, el porcentaje se mantiene en 0%, consolidando un día seco y sin sobresaltos climáticos.

Respecto al viento se prevé que sople del sector norte (NO) durante gran parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Hacia la noche, rotará al sur, disminuyendo su intensidad a valores de entre 7 y 12 km/h.