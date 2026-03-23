Excarcelaron al mecánico que atropelló y mató al ladrón que entró a su taller

El mecánico que en agosto de 2023 atropelló y mató en el barrio Las Lilas al ladrón que había robado en su taller mecánico fue excarcelado por decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías que dejó sin efecto la resolución que se había tomado hace dos semanas: la libertad de Claudio Miraball se llevó adelante bajo la caución y las condiciones dispuestas por el Juez Pablo Viñas del Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

Tal como se informó oportunamente, el juicio que iba a realizarse en febrero se suspendió porque no pudo conformarse el jurado popular para llevarlo adelante. Tras esa primera jornada marcada por el ausentismo de los convocados, más allá que algunos fueron buscados por la fuerza policial, se suspendió el debate por segunda vez y se había establecido una nueva fecha para el mes de diciembre.

El 6 de marzo pasado el Juez Viñas negó el cese de la prisión preventiva y la extendió otro año, por lo que la defensa a cargo de los abogados César Sivo y Romina Merino argumentó que la demora del juicio por jurados y la falta de testigos presenciales no justificaban mantener la prisión preventiva. En esa presentación también indicaron la posibilidad de un juicio abreviado con calificación legal más leve que la de homicidio agravado por alevosía con la que la causa fue elevada a juicio.

En la resolución que votaron de manera afirmativa los Jueces Juan Pablo Lódola y Marcelo Madina y por la negativa Adrián Angulo, se concluyó que los testigos son en su mayoría funcionarios públicos o personas que no presenciaron el hecho, por lo que el imputado en libertad no podría influir en ellos.

En el mismo sentido analizaron la complejidad que justifica la prisión preventiva y estimaron que no puede basarse solo en la organización del juicio por jurados, sino en factores como gravedad del delito, pruebas, pluralidad de imputados y que ninguno de esos justificaba mantenerla.

Si bien la pena en expectativa con la actual calificación es la de prisión perpetua, los jueces entendieron que existen alternativas legales y posibilidad de juicio abreviado con pena menor. “En la fecha que va a llevarse adelante el juicio por jurados -del 14 al 18 de diciembre del corriente año- el causante computará en prisión preventiva tres años y cuatro meses, observándose que ha transcurrido en exceso el plazo de dos años en prisión preventiva, sin que se hayan afirmado motivos independientes que justifiquen mantener el encierro”, señalaron.

Lugar del hecho.

“El imputado, pese a la gravedad del hecho que se le atribuye, se encuentra con arresto domiciliario desde diciembre de 2024, lo que no puede pasar desapercibido al momento de analizar la razonabilidad o proporcionalidad de la medida de coerción en relación a la extensión del proceso”, concluyeron.

Por mayoría la Sala revocó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 y concedió la excarcelación de Claudio Miraball bajo la caución y las condiciones que se considere pertinente imponer al procesado.

Las dos versiones

Para la fiscal Romina Díaz, que llevó adelante la investigación, esa madrugada Miraball observó con su celular las cámaras de seguridad de su taller al activarse la alarma, verificó la presencia de una persona en su interior y se dirigió de manera inmediata en su auto Renault Logan. Durante el trayecto, advirtió el egreso del sujeto y lo observó cruzar la avenida Champagnat a través de la calle Rawson.

Tal como quedó al descubierto gracias al registro que tomó una cámara de la concesionaria ubicada en la zona, el mecánico aceleró, atropelló a Pablo Rubén Villalba que cayó y murió en el lugar, se dio a la fuga y se mantuvo prófugo hasta que se entregó nueve días más tarde.

El juicio por jurados se suspendió el mes pasado.

En su declaración en Tribunales, el imputado sostuvo que no tuvo “intención de matar a nadie” y recordó que no tiene antecedentes ni “problemas con nadie”: “Tengo miedo por mis hijas, por todo esto, tengo miedo por mí. Tengo miedo por mi viejo y mi hermano, se quedaron sin trabajo dijo.

Miraball recordó la cantidad de robos sufridos en el comercio y afirmó que nunca pudieron recuperar nada. “Estoy mal, nos han robado herramientas, cosas de los clientes, ruedas, baterías, estéreos, nos han prendido fuego tachos adentro del taller”, señaló en aquella declaración en la Unidad Funcional de Instrucción N°6.