Susto en la marcha: dos mujeres heridas por la caída de un poste de luz

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y Defensa Civil actuaron en la zona y asistieron a las víctimas.

En medio de la histórica movilización que reunió a 100.000 personas en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un poste de alumbrado público se desprendió y golpeó a dos mujeres, quienes debieron ser asistidas y trasladadas a un hospital privado.

De acuerdo a testigos que se encontraban en la marcha por los 50 años del golpe militar, el accidente se registró alrededor de las 17 en Buenos Aires y Bolívar, en pleno centro de Mar del Plata, colmado por integrantes de organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas, centrales sindicales, estudiantes y vecinos autoconvocados.

Por motivos que se desconocen, la estructura pesada se desplomó e hirió a dos mujeres de 26 y 30 años que formaban parte de la emocionante jornada que se encontraba a mitad de desarrollo.

Según informaron fuentes consultadas por 0223, las víctimas fueron asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y al lugar también acudió Defensa Civil para controlar la situación que generó pánico entre los presentes.

Las mujeres heridas fueron derivadas a un hospital privado.

Mientras la más joven sufrió "traumatismo craneal sin pérdida de conociemiento", la mayor padeció politraumatismos varios, y ambas fueron trasladadas a un nocomio privado.