Susto en la marcha: dos mujeres heridas por la caída de un poste de luz
Las víctimas de 26 y 30 años debieron ser asistidas y trasladadas a un hospital privado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En medio de la histórica movilización que reunió a 100.000 personas en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un poste de alumbrado público se desprendió y golpeó a dos mujeres, quienes debieron ser asistidas y trasladadas a un hospital privado.
De acuerdo a testigos que se encontraban en la marcha por los 50 años del golpe militar, el accidente se registró alrededor de las 17 en Buenos Aires y Bolívar, en pleno centro de Mar del Plata, colmado por integrantes de organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas, centrales sindicales, estudiantes y vecinos autoconvocados.
Por motivos que se desconocen, la estructura pesada se desplomó e hirió a dos mujeres de 26 y 30 años que formaban parte de la emocionante jornada que se encontraba a mitad de desarrollo.
Según informaron fuentes consultadas por 0223, las víctimas fueron asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y al lugar también acudió Defensa Civil para controlar la situación que generó pánico entre los presentes.
Mientras la más joven sufrió "traumatismo craneal sin pérdida de conociemiento", la mayor padeció politraumatismos varios, y ambas fueron trasladadas a un nocomio privado.
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