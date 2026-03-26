Subastan un avión, autos y electrodomésticos decomisados: en qué precio arrancan y cómo participar

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la 5° subasta de bienes decomisados al delito, una iniciativa que busca desfinanciar a las organizaciones criminales y reparar a las víctimas. En esta oportunidad se ofrecerán 150 lotes, que van desde motos hasta un avión y un bar ubicado en Rosario.

La subasta se realizará el próximo 16 de abril a las 16:20 en el salón Metropolitano y pueden participar interesados de todo el país. La inscripción será de manera virtual a través del portal oficial. Hay tiempo hasta el 7 para anotarse.

"A través de los lotes que vendemos, se muestra el tipo de delincuente que le estamos quitando los bienes en la provincia de Santa Fe", explicó el secretario de Registros de la Provincia de Santa Fe Matías Figueroa Escauriza y destacó que se ofrecen motocicletas arrebatadas a quienes roban celulares en la calle, pero también una aeronave de seis plazas, de otro perfil criminal.

"Esto demuestra que no hay impunidad por tener plata en la provincia de Santa Fe", afirmó el funcionario y agregó que van detrás del delincuente callejero y del que "desde un escritorio y con una birome, comete tanto daño y hace tanta plata".

Se pondrán a disposición 74 automóviles y camionetas, con precios base que arrancan en los 810 mil pesos por un Peugeot 207 del año 2010, y alcanzan los 16 millones de pesos en el caso de las pick ups de mayor valor. También se subastarán 74 motos con bases desde los 45 mil pesos, dos cuatriciclos y un avión.

La novedad de esta edición es que se incluirá un comercio secuestrado en Rosario: "Vamos a vender los elementos de este fondo de comercio íntegramente amueblado para que se pueda vender como un fondo de comercio", sintetizó Figueroa Escauriza.