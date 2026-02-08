Frenan la subasta del casino de Necochea en medio de un escenario de crisis estructural

La subasta del complejo del casino de Necochea quedó suspendida por una medida cautelar de amparo dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo local, en un contexto atravesado por el avanzado deterioro edilicio del histórico edificio y por cuestionamientos al procedimiento administrativo que habilitó su venta.

La decisión judicial ordena frenar el proceso hasta tanto se regularicen los trámites correspondientes y se garantice el acceso a la información pública vinculada a la operación. Entre los fundamentos del fallo se encuentra la ausencia de documentación solicitada con anterioridad a la aprobación de la ordenanza que autorizó la subasta, situación que fue considerada clave por el magistrado interviniente.

La zona exterior del complejo del casino de Necochea.

Desperfectos continuos y un casino envuelto en la incertidumbre

El fallo se conoció pocos días después de que el casino debiera interrumpir nuevamente su actividad debido a una falla en el sistema de provisión de agua, provocada por la rotura de una bomba elevadora. El desperfecto dejó sin suministro a distintos sectores del edificio y obligó a un cierre temporal en plena temporada de verano, reavivando las alertas sobre el estado general de la infraestructura.

Desde el área de mantenimiento y el sector gremial vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la obsolescencia de las instalaciones, la falta de inversiones estructurales y la reducción progresiva del personal encargado de sostener el funcionamiento cotidiano del complejo. A ello se suma un historial de episodios graves, como el hundimiento de sectores del edificio en 2014 y el incendio ocurrido en 2020, que afectó áreas ya fuera de uso.

Así quedó el teatro del casino de Necochea en 2020 tras un incendio.

En ese marco, la subasta del inmueble —tasado oficialmente en 2020 por un valor millonario— avanzó en medio de cuestionamientos políticos, técnicos y administrativos. La ordenanza que habilitó el proceso fue aprobada por el Concejo Deliberante a fines de diciembre, en una sesión marcada por la urgencia, y el oferente fue presentado públicamente a último momento.

Con la medida cautelar ya notificada, el proceso quedó en pausa y no se descarta la apertura de nuevas instancias judiciales para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios que impulsaron la iniciativa. Mientras tanto, el futuro del complejo del casino permanece envuelto en incertidumbre, condicionado tanto por la resolución de la causa judicial como por la ausencia de un plan integral que permita revertir el deterioro de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.