El Estado relanza la venta de un lote premium en Pinamar luego de que no hubiera interesados

La zona del terreno a subastarse por el Estado frente al muelle de Pinamar.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vuelve a intentar vender un terreno estratégico en Pinamar, luego de que el primer llamado a subasta quedara sin postulantes. El predio, ubicado entre Avenida del Mar, Tritones y Eolo, comprende más de 7.200 metros cuadrados en una zona privilegiada del frente marítimo.

La primera convocatoria había sido difundida a fines de agosto en los canales oficiales, pero al momento del cierre de inscripción, el 22 de septiembre, no se registraron interesados. Con ese resultado, la AABE declaró desierta la subasta pública Nº 392-0060-SPU25.

La normativa permite, en caso de procesos vacantes, relanzar la operación aplicando una rebaja del 10 % sobre el valor venal fijado por el tribunal de tasaciones. Así, el terreno saldrá nuevamente a oferta con un valor base de USD 3.474.216, cifra que surge de aplicar dicha reducción sobre la tasación oficial.

El terreno en subasta está frente a la costanera en la zona céntrica de Pinamar.

El organismo avanzó entonces con la preparación de un pliego actualizado y habilitó la subasta pública Nº 392-0097-SPU25, que dará un nuevo marco al proceso. La dirección de compras y contrataciones será la encargada de llevar adelante la instancia, mientras que la Dirección General de Administración tendrá la facultad para emitir las circulares aclaratorias o modificatorias que se requieran.

En caso de concretarse la venta, los fondos obtenidos —después de cubrir los gastos del procedimiento— serán transferidos al Estado Nacional para su uso en obras y programas públicos, tal como establece el régimen que regula los recursos provenientes de la disposición de bienes estatales.

Con el valor revisado y un nuevo llamado en marcha, el Gobierno busca ahora atraer a potenciales oferentes para definir el destino de una de las piezas inmobiliarias más codiciadas del borde costero pinamarense.