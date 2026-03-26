"Pará que lo vas a matar": un docente universitario golpeó a alumnos libertarios

“Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que te van a cagar a trompadas”, dijo una de las mujeres involucradas.

En el marco de una actividad estudiantil, un docente de la Universidad Nacional de Lanús (Unla) agredió este miércoles a alumnos y militantes de la agrupación Crear + Libertad, vinculada a La Libertad Avanza (LLA). El agresor fue identificado como Juan Tumini y se observa el momento del ataque hacia los integrantes de la organización universitaria.

“Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás”, . Acto seguido, el sujeto miró a cámara e intentó agarrar el dispositivo. “No agredas”, remarcó uno de los militantes, pero el docente respondió a golpes de puño: “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas, tomatelas. Tomatelas porque te cago a trompadas”.

Luego, el celular cayó al piso y la acción se volvió difusa, mientras se escuchan más agresiones y una voz pide: “Pará que lo vas a matar, boludo. Pará”. Inmediatamente apareció una mujer y exclamó: ”No me calmo nada, te vas. Esta universidad para nosotros es todo, es la vida, ¿entendés? Así que te vas, te están echando los docentes. Te vas“.

Finalmente, otra mujer se acercó a hablar con la persona que filma y le advirtió: “Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que te van a cagar a trompadas”.

En otro video, y en plena agresión, se visualiza a una mujer en actitud violenta: “¿Me vas a pegar? Mirá que me paro de manos, carajo". Mientras que otro determinó que “a los fachos se los combate”.

“En esta universidad no tenés espacio”, le indicó una alumna en un último envío, donde además también criticaron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde LLA de Lanús señalaron que cinco alumnos de la casa de altos estudios estaban en una mesa repartiendo folletos en una zona del predio. Sin embargo, aseguraron que se acercaron militantes de la agrupación “La Granate - Cámpora” y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) “diciendo que LLA está vetada y tiene la entrada prohibida” al establecimiento. Y apuntaron que los estudiantes libertarios “eran todos mandados” por Ignacio Moroni, concejal por el partido violeta.

A su vez, apuntaron que Juan Tumini es docente de diseño y que también estuvieron presentes en la agresión Emanuel Carloni, director de intendencia; Marcela Méndez, coordinadora de discapacidad; María Laura Oliver, empleada en infraestructura; Manuel Murphy, empleado de secretaría académica; Sofía Martinez, empleada de sonido y alumna de Audiovisión.

La voz de la Unla

“La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos en la jornada de ayer. La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”, respondió la Unla desde sus redes sociales.

Además, confirmaron que realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y que aplicará las sanciones correspondientes a los responsables, conforme al estatuto y las normativas vigentes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz. Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo”, cerró el comunicado del establecimiento universitario.