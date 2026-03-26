Noelia Castillo Ramos falleció este jueves 26 de marzo en Barcelona, poniendo fin a casi dos años de lucha para acceder a la eutanasia, una decisión que sostuvo con firmeza y que ningún miembro de su familia logró revertir. Tenía 25 años y una vida atravesada por dificultades profundas mucho antes de que su caso se hiciera público.

Desde su infancia, Noelia vivió en un entorno familiar conflictivo y con ausencias, lo que la llevó a pasar parte de su niñez en centros de menores, experimentando una sensación constante de soledad. En 2022 sufrió una agresión sexual múltiple que marcó un antes y un después en su vida. Días más tarde, intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, lo que le provocó una paraplejia medular completa.

Tras el accidente, quedó confinada a una silla de ruedas, padeciendo dolores neuropáticos intensos, incontinencia y dependencia total, además de un sufrimiento emocional profundo y prolongado. Frente a esta situación, Noelia decidió que quería dejar de vivir, una voluntad que expresó reiteradamente ante médicos y organismos oficiales.

En 2024 formalizó su solicitud de eutanasia, la cual fue evaluada por especialistas que confirmaron que cumplía con los requisitos legales: secuelas permanentes e irreversibles, sufrimiento constante sin posibilidad de mejora y pleno uso de sus facultades mentales.

Su pedido generó un enfrentamiento judicial encabezado por su padre, quien con el respaldo de la organización Abogados Cristianos intentó impedir la eutanasia durante casi 20 meses. El caso llegó a los tribunales más altos de España y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazaron suspender el procedimiento.

Los fallos judiciales coincidieron en que Noelia tenía derecho a decidir sobre su vida. Mientras tanto, la joven estuvo en el centro de un conflicto que mezcló lo legal y lo familiar: su padre cuestionó su capacidad para tomar esa determinación y pidió tratamiento psiquiátrico, mientras que su madre, aunque no compartía la elección, decidió acompañarla.

En agosto de 2024, una orden judicial suspendió momentáneamente la eutanasia, prolongando la espera y el sufrimiento de Noelia. Sin embargo, este jueves, sin más recursos legales disponibles, el procedimiento se llevó a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.

La joven eligió vivir ese momento en la intimidad de su habitación y sin familiares presentes; solo se despidió de su madre antes de quedar a solas con el equipo médico. El protocolo comenzó a las 18 horas (10 am en Argentina) y consistió en la administración intravenosa de tres fármacos en secuencia: un sedante para inducir relajación profunda, un anestésico para llevarla a la inconsciencia y finalmente un bloqueante neuromuscular que detuvo su respiración.

El proceso duró 15 minutos y fue diseñado para evitar cualquier tipo de sufrimiento. En los días previos, Noelia había compartido cómo imaginaba ese instante, expresando su deseo de ponerse su vestido más lindo y maquillarse de forma sencilla para irse “guapa”, según sus propias palabras.

Su decisión no fue un impulso pasajero, sino una voluntad constante y reiterada que mantuvo firme hasta el final. Mientras su entorno discutía su elección, ella solo buscaba dejar de sufrir.