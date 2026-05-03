Fuerte temporal en Brasil: seis muertos, miles de evacuados y barrios bajo agua

El noreste de Brasil atraviesa horas críticas. Un temporal que no da respiro desde el viernes ya dejó al menos seis víctimas fatales, decenas de heridos y miles de personas fuera de sus casas por el avance del agua y los deslizamientos de tierra.

El epicentro del desastre está en Recife, capital de Pernambuco, y en la vecina Olinda. Allí se registraron las muertes, entre ellas las de tres chicos, según el último informe de Defensa Civil. En las últimas horas también confirmaron el hallazgo sin vida de un hombre de 34 años que estaba desaparecido en el barrio Capiberibe.

El panorama es desolador: calles convertidas en ríos, viviendas inundadas y zonas enteras aisladas. En total, unas 2.700 personas tuvieron que ser evacuadas en once municipios, sobre todo en el área metropolitana de Recife y en sectores rurales donde el agua avanzó con más fuerza.

Mientras tanto, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj. Los bomberos ya lograron sacar a 525 personas que habían quedado atrapadas, en operativos que incluyeron el uso de decenas de botes.

Frente a la magnitud del temporal, el Gobierno decretó la emergencia en las zonas afectadas para acelerar la asistencia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó el envío de ayuda humanitaria, alimentos y refuerzos para los operativos.

Brasil viene de una seguidilla de tragedias climáticas: en febrero de este año, las inundaciones en Minas Gerais dejaron al menos 66 muertos, y en mayo de 2024 el sur del país sufrió el peor desastre de su historia reciente, con 183 víctimas fatales y cientos de miles de desplazados.