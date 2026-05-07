En medio del brote de hantavirus, la OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida

La OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus le solicitó al Poder Ejecutivo argentino que reconsidere su salida de la entidad, en medio de la crisis sanitaria que produjo el ascenso de casos de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Argentina dejó de pertenecer a la OMS el pasado 19 de marzo, después de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal. Según Noticias Argentinas, Ghebreyesus extendió la solicitud, como lo hizo con Estados Unidos.

Ahora, durante una conferencia de prensa el titular de la OMS sostuvo: “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”.

Los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

La última novedad del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius genera preocupación y tiene que ver con la internación de una azafata neerlandesa en Ámsterdam, lo que representaría el primer contagio de una persona que nunca pisó la embarcación.

La mujer manifestó síntomas compatibles tras haber mantenido contacto estrecho con una ciudadana neerlandesa que había desembarcado del crucero el pasado 25 de abril y que falleció un día después en Sudáfrica.

Ante la posibilidad de una cadena de contagios, la OMS activó un protocolo de emergencia para localizar a las 80 personas que compartieron el vuelo con la mujer fallecida.

El Ministerio de Salud nacional envió insumos a los países afectados por hantavirus y brindó asistencia técnica para el manejo clínico de los casos.