Día y horario confirmado: cuándo se juega el River - Boca del Torneo Apertura

La próxima edición del Superclásico del fútbol argentino, que enfrentará a River y a Boca, se disputará el domingo 19 de abril, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. En una fecha que cada hincha del fútbol argentino quiere tener marcada en su calendario, se desarrollará en el estadio Monumental a partir de las 17 horas.

Será el primero del entrenador del “Millonario”, Eduardo “Chacho” Coudet, mientras que Claudio Úbeda tiene historial positivo, al ganar por 2-0 en el enfrentamiento correspondiente al Clausura 2025.

Será el primer Superclásico con River de local desde el disputado el 27 de abril del año pasado, por el Apertura 2025, en el que el conjunto que dirigía Marcelo Gallardo se impuso por 2-1 ante el “Xeneize”, en una derrota que significó el fin del ciclo de Fernando Gago en el club en el que se formó como futbolista. Además, el local buscará ampliar su racha como invicto jugando en su estadio, ya que viene de ganar en el mencionado Apertura 2025, igualar 1-1 en la Copa de la Liga 2024 y quedarse con el triunfo por el campeonato largo de 2023, con Martín Demichelis al mando del equipo de Primera.

Por su lado, Boca fue quien se quedó con el último enfrentamiento, con un triunfo por 2-0 como local que sentenció su clasificación a la próxima Copa Libertadores y ayudó a ratificar a Úbeda en el puesto, para luego alcanzar las semifinales de aquel Clausura 2025, instancia en la que cayó con Racing.

