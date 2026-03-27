Mar del Plata y el entretenimiento: de la costa atlántica a las pantallas digitales

Mar del Plata tiene una identidad que ninguna otra ciudad argentina puede reclamar. Es la ciudad donde el país entero va a veranear, el balneario por antonomasia, el lugar donde varias generaciones de argentinos construyeron sus recuerdos de infancia entre la arena, el mar y las medialunas del centro.

Pero la Feliz es también una ciudad de 700.000 habitantes que vive los doce meses del año con una intensidad que muchos de quienes la conocen solo en temporada no llegan a percibir. Y en esa vida cotidiana que se desarrolla lejos de las cámaras turísticas, el entretenimiento digital ha encontrado en los marplatenses un público activo, diverso y exigente.

Una ciudad que siempre supo entretenerse

La relación de Mar del Plata con el entretenimiento tiene raíces históricas que van mucho más allá de la playa. El Teatro Auditorium, el complejo del Casino Central frente al mar, los cines del centro histórico, los festivales culturales y la tradición teatral de temporada han construido durante décadas una cultura del ocio que convierte a Mar del Plata en una de las ciudades con mayor densidad de oferta de entretenimiento del interior argentino.

Esta herencia cultural ha generado una sociedad que valora el entretenimiento de calidad y que sabe reconocerlo en sus múltiples formas. El marplatense que creció yendo al teatro en enero, que tiene al Casino Central como parte irrenunciable del paisaje urbano y que consume cultura con la naturalidad de quien vive rodeado de ella ha sido también uno de los primeros en adoptar las nuevas plataformas digitales de entretenimiento cuando estas llegaron con propuestas suficientemente sólidas.

La temporada cambia, los hábitos digitales permanecen

La estacionalidad es la gran característica que define la economía marplatense, pero también uno de sus principales desafíos. Los meses de verano concentran el grueso del movimiento turístico y comercial, mientras que el resto del año la ciudad funciona a un ritmo más pausado donde la vida cotidiana de sus habitantes ocupa el centro de la escena.

Es en ese ciclo anual donde el entretenimiento digital ha adquirido una importancia particular para los marplatenses. Las plataformas de streaming, los videojuegos, las redes sociales y el ocio interactivo online llenan buena parte del tiempo libre en los meses más tranquilos, cuando la oferta presencial se reduce y el clima atlántico no siempre invita a salir. El entretenimiento digital no compite con la temporada estival sino que complementa los meses en que la ciudad respira a un ritmo diferente.

En esta situación, plataformas como Casino777 han encontrado usuarios que trasladan al entorno online una afición por los juegos de azar y estrategia. La posibilidad de acceder a una experiencia similar desde el teléfono o el ordenador, sin desplazamientos y con la flexibilidad del horario digital, representa una alternativa que encaja naturalmente en los hábitos de una ciudad con una cultura del juego tan arraigada.

Turismo y tecnología

El turismo marplatense también está viviendo su propia transformación digital. Los visitantes que llegan a la ciudad en enero son hoy usuarios digitalmente sofisticados que planifican sus viajes en plataformas online, reservan alojamiento por aplicaciones, buscan recomendaciones gastronómicas en redes sociales y documentan su experiencia en tiempo real para sus seguidores. Esta digitalización del turista ha obligado a la ciudad a repensar su oferta y su comunicación desde una perspectiva donde la presencia digital es tan importante como la calidad del producto físico.

Los hoteles, restaurantes y espacios de entretenimiento que han entendido esa transformación son los que han sabido mantener ocupación y relevancia más allá de los meses pico, construyendo comunidades digitales de seguidores que mantienen vivo el vínculo emocional con Mar del Plata durante todo el año. La ciudad que siempre supo que el entretenimiento es su mayor activo está aprendiendo que en el siglo XXI ese activo se construye tanto en la arena como en la pantalla.

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