Tragedia en ruta 2: ciclista murió atropellado, el conductor se fugó y lo atraparon
Sucedió durante la madrugada a la altura de El Casal. Los detalles.
Por Redacción 0223
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Un joven marplatense murió durante la madrugada de este viernes tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por la Ruta 2, a la altura del kilómetro 387, frente al barrio El Casal. El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga, pero fue localizado y detenido horas después.
El hecho ocurrió alrededor de la 1, cuando un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial entre una bicicleta y un automóvil. Minutos después arribó al lugar una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento. De acuerdo al parte, el joven no respondía, no respiraba y presentaba severas lesiones traumáticas, compatibles con un fuerte impacto.
Tras el choque, el automovilista escapó sin asistir a la víctima, por lo que se inició un operativo para intentar identificarlo y dar con su paradero. La escena quedó preservada para el trabajo de Policía Científica, mientras avanzaban las primeras medidas investigativas.
La novedad se produjo cerca de las 6 de la mañana, cuando el sospechoso fue localizado por las autoridades. El hombre fue trasladado a Tribunales, donde prestará declaración en el marco de la causa.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Delitos Culposos, que buscará determinar la mecánica del hecho y la responsabilidad del conductor en el siniestro.
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