Disfrutá del sol: pronostican un alerta por tormentas y granizo para Mar del Plata

Los marplatenses arrancaron la jornada con una temperatura de 16°C durante las primeras horas del día y todo indica que las condiciones del clima serán estables y con viento en calma, previo a un breve pero intenso período de mal tiempo durante el finde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes no se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria: durante la mañana persistirá la neblina, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche se mantendrán condiciones similares.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana, alcanzando una máxima de 24°C durante la tarde, y descendiendo a unos 20°C por la noche.

En cuanto al viento, será leve durante toda la jornada: por la mañana soplará del norte entre 13 y 22 km/h, rotando al este por la tarde con intensidades de entre 7 y 12 km/h, y regresando al norte hacia la noche.

El sábado comienza la inestabilidad

El inicio del fin de semana empezará agradable pero por la tarde y noche del sábado, aumentan las probabilidades de tormentas. Según el SMN la máxima llegará a los 24° C y no hay que descartar la presencia de precipitaciones durante la última parte del día y rige un alerta temprana para el oeste de General Pueyrredon.

Tormentas, fuertes ráfagas y granizo

El informe del Servicio Meteorológico determinó un alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata y la región durante la madrugada y mañana del domingo. Según el organismo, el área –que alcanza a Mar Chiquita y General Alvarado- será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El SMN advierte por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento del noreste que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.