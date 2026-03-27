Disfrutá del sol: pronostican un alerta por tormentas y granizo para Mar del Plata
El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional anticipa durante el fin de semana un período de mal tiempo para la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los marplatenses arrancaron la jornada con una temperatura de 16°C durante las primeras horas del día y todo indica que las condiciones del clima serán estables y con viento en calma, previo a un breve pero intenso período de mal tiempo durante el finde.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes no se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria: durante la mañana persistirá la neblina, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche se mantendrán condiciones similares.
Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana, alcanzando una máxima de 24°C durante la tarde, y descendiendo a unos 20°C por la noche.
En cuanto al viento, será leve durante toda la jornada: por la mañana soplará del norte entre 13 y 22 km/h, rotando al este por la tarde con intensidades de entre 7 y 12 km/h, y regresando al norte hacia la noche.
El sábado comienza la inestabilidad
El inicio del fin de semana empezará agradable pero por la tarde y noche del sábado, aumentan las probabilidades de tormentas. Según el SMN la máxima llegará a los 24° C y no hay que descartar la presencia de precipitaciones durante la última parte del día y rige un alerta temprana para el oeste de General Pueyrredon.
Tormentas, fuertes ráfagas y granizo
El informe del Servicio Meteorológico determinó un alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata y la región durante la madrugada y mañana del domingo. Según el organismo, el área –que alcanza a Mar Chiquita y General Alvarado- será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
El SMN advierte por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento del noreste que pueden alcanzar los 80 km/h.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
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