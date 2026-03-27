Filas desde la madrugada por la vacuna antigripal: qué pasa con las dosis de Pami en Mar del Plata

La campaña de vacunación antigripal ya comenzó en Mar del Plata, pero los usuarios registraron algunos inconvenientes en sus primeros días: largas filas desde la madrugada se dieron en el Centro de Salud N°1, donde se concentra gran parte de la demanda.

Vecinos que se acercaron al vacunatorio central relataron a 0223 que debieron hacer cola desde las 6 de la mañana, ya que los números se entregan alrededor de las 7.30 para comenzar con la atención a partir de las 8. “Si no venís temprano, te quedás sin número”, contaron.

Un sistema saturado

El principal problema, según pudo reconstruir este medio, es que muchos afiliados de PAMI no están pudiendo vacunarse en farmacias, como ocurre habitualmente.

Ante esa situación, quienes integran los grupos de riesgo se vuelcan a los centros de salud municipales. Sin embargo, no todos los CAPS cuentan con dosis disponibles, por lo que en muchos casos los pacientes son derivados al Centro de Salud N°1, lo que genera un efecto de concentración.

La secretaría de Salud del Municipio anunció que la campaña se llevará a cabo en ese centro y que, a medida que se reciban nuevas dosis, el operativo se extenderá por el resto de los caps.

Esperan las vacunas de PAMI

A la par, desde el Colegio de Farmacéuticos indicaron que las vacunas antigripales de PAMI estarían disponibles en las próximas horas, luego de que PAMI las distribuyera esta semana. Desde la entidad comunicaron que el lunes 30 los afiliados ya pueden asistir a vacunarse.

Hasta entonces, la alternativa para muchos afiliados sigue siendo el sistema público, que ya se encuentra trabajando al límite en algunos puntos de la ciudad.

Alta demanda en el inicio de la campaña

El inicio de la campaña también influye en la saturación: en esta primera etapa, la vacunación está destinada principalmente a personas mayores de 65 años y grupos de riesgo, lo que genera una alta concurrencia en pocos días.

Mientras tanto, quienes buscan aplicarse la dosis deberán armarse de paciencia o esperar a que se normalice la distribución en farmacias, algo que podría ocurrir en los próximos días si se cumple el cronograma previsto. "En la farmacia te quieren cobrar más de 40 mil pesos y la mayoría de los jubilados no lo podemos abonar", denunciaron a este medio.