La Justicia de EE.UU. falló a favor de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa que la obligaba a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF en 2012.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló en favor de Argentina.

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Tras el fallo, el presidente Javier Milei se mostró festivo en sus redes sociales. "La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional", expuso.