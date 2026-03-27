Milei destacó la “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno" tras el fallo de YPF

El presidente Javier Milei destacó este viernes que el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.

Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar equivale a “70 millones de jubilaciones mínimas” y “era virtualmente imposible” de abonar.

También anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones. “Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado”, subrayó.

Críticas al kirchnerismo

En su discurso, advirtió que “hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas” en 2012, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner y el “inefable” Axel Kicillof.

“Nada puede estar más lejos de la verdad”, dijo Milei y añadió que “es una afrenta de los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”.

Para el Presidente, “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura sucidia que podría habernos costado todo”.

El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”

“El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, enfatizó.