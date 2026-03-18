Juicio por YPF: la justicia de Estados Unidos frenó las acciones contra Argentina

La justicia de Estados Unidos suspendió las demandas contra Argentina en el juicio por YPF.

Recientemente, la Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina y suspendió todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, respondiendo a un pedido del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo. Amerio había solicitado frenar el avance de investigaciones alrededor a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

Según habían argumentado los abogados de Argentina, esos procedimientos ocasionan ”un prejuicio irreparable para la soberanía nacional”, pudieron ingerir en la “previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”.

“Cabe señalar que la Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 117.500 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango”, expresaron los abogados argentinos.

Qué decidió la Cámara de Apelaciones

La Cámara que aceptó la apelación planteada por Argentina dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que expedirse sobre la cuestión de fondo. Es un tribunal clave en el caso, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a nuestro país al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF.

La suspensión implica que no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales. “Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, explicó el analista de LATAM Advisors Sebastián Maril.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, cerró.