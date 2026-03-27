El Gobierno nacional implementó una modificación en la regulación de la calidad de combustibles con el objetivo de aliviar el efecto de la escalada internacional del petróleo en los surtidores locales. La Secretaría de Energía, conducida por María Tettamanti, autorizó un aumento en el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas, fijándolo en un 5,6%, lo que habilita una mayor incorporación de bioetanol en la mezcla.

Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 79/2026 y no altera el corte obligatorio vigente, sino que permite que las refinerías, de forma voluntaria, puedan incrementar el porcentaje de bioetanol hasta un 15%. Así, se busca reducir la dependencia del componente fósil derivado del petróleo y mitigar el impacto de los aumentos internacionales en los precios locales.

Desde la Secretaría de Energía aclararon que el contenido de oxígeno en las naftas está estrechamente vinculado al porcentaje de bioetanol incorporado. Por este motivo, actualizar el límite era indispensable para permitir mezclas con mayor proporción de este biocombustible sin comprometer la calidad del producto final.

En cuanto al gasoil, la normativa no sufrió modificaciones ya que actualmente admite mezclas con hasta un 20% de biodiesel, manteniéndose el esquema vigente.

Esta decisión se produce en un contexto de incremento del precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente. El barril de Brent superó los 100 dólares, lo que ya se refleja en el mercado argentino con aumentos en las naftas cercanos al 20% durante el mes de marzo, llegando en algunos casos a los $2.000 por litro.

Además del precio internacional del crudo, el valor final para el consumidor se ve impactado por una alta carga impositiva. Un estudio de la consultora Focus Market revela que el 46,6% del precio de la nafta corresponde a impuestos, divididos en un 41,5% nacional, un 3% provincial y un 2,1% municipal. Esto implica que, de un litro a $2.000, alrededor de $365 corresponden a tributos, incluyendo IVA e impuestos específicos.

Por otra parte, la empresa YPF implementó un sistema de precios dinámicos en sus estaciones de servicio denominado micropricing. Este mecanismo ajusta los valores en tiempo real según factores como la demanda, el tránsito y la competencia en la zona. De esta manera, los precios pueden variar según la hora del día, siendo entre un 3% y un 4% más bajos durante la madrugada, con descuentos adicionales en estaciones con autodespacho. En algunos casos, el ahorro total puede alcanzar hasta un 8%.