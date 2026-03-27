Más bioetanol en las naftas: ¿afectan al motor y al consumo del auto?

La decisión del gobierno nacional de habilitar una mayor proporción de bioetanol en las naftas volvió a abrir el debate sobre sus efectos en los motores y en la calidad de los combustibles. La medida, que permite a las petroleras de todo el país mezclar hasta un 15% de etanol de manera voluntaria, busca amortiguar la suba de precios en los surtidores en un contexto de fuerte presión internacional sobre el petróleo.

Actualmente, las naftas en Argentina contienen alrededor de un 12% de bioetanol, un componente que, además de ser renovable, aporta octanaje y permite mejorar la calidad del combustible sin recurrir a aditivos más costosos. Sin embargo, el incremento en su proporción genera interrogantes en el sector automotor.

“Efectivamente, el bioetanol eleva el octanaje del combustible, eso es una mejora. Pero a la vez es un poco engañoso, porque esta condición se contrapone con una menor capacidad energética del combustible a medida que aumenta la proporción de etanol. De manera tal que al hacerlo baja el rendimiento. Los autos entonces van a consumir un poco más aunque tengan mejor calidad del combustible”, explicó a Infobae, Luis Toso, especialista en tecnología automotriz.

La diferencia radica en la tolerancia de los motores. Mientras que los propulsores nafteros suelen adaptarse mejor a mezclas con etanol —especialmente en proporciones moderadas—, los motores diésel –que no son los que afecta esta medida gubernamental- son más sensibles a variaciones en la composición del combustible, lo que puede afectar su funcionamiento. “Tanto el biodiesel como el bioetanol imponen a los combustibles una inestabilidad total. En gasoil, si subís el bio, hacés un desastre; en naftas te perdona más”, confiaron fuentes del sector consultadas por 0223 y señalaron que en relación a los precios, "no causará gran impacto".

En líneas generales, subir la proporción de etanol no generará daños ni inconvenientes en autos modernos, aunque por su condición de tener una propiedad solvente en su composición podría causar un prematuro desgaste de algunas partes como mangueras en los autos de más antigüedad.

En Brasil, gran parte de su parque automotor es propulsado por bioetanol, que, según los modelos, pueden tener un combustible con un 27% de bioetanol o uno completamente vegetal de origen. En Argentina esta proporción sería de un 15%.