Advierten por el posible cierre de dos casinos de la Provincia: trabajadores en alerta por la caída de la recaudación

Los trabajadores y trabajadoras agrupados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos de la Provincia de Buenos Aires (AMS) lanzaron un contundente comunicado en el que advierten sobre la grave situación que atraviesa el sector. Denuncian falta de respuesta del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), demoras en licitaciones clave, promesas incumplidas y un creciente deterioro de los casinos anexos que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.

En un documento difundido en las últimas horas, el gremio señaló que “hace difícil las adjudicaciones de los casinos por este año” y alertó que, de cara al próximo año electoral, “va a ser difícil llamar una nueva licitación si fracasara la actual”.

Mientras tanto, sostienen, los trabajadores quedan en una situación de incertidumbre.

Alerta por Sierra de la Ventana y Necochea

El comunicado pone especial foco en dos casos que consideran una alerta. En Sierra de la Ventana, el edificio del casino se encuentra en estado crítico, con falta de inversión y mantenimiento. El año pasado ya estuvo cerrado tres meses y medio y hoy temen que pueda ser definitivo.

En Necochea, advierten que no quieren que se repita lo ocurrido en Mar de Ajó, donde los trabajadores debieron ser trasladados a más de 60 kilómetros para no perder sus fuentes laborales. “Si hoy es Sierra de la Ventana, mañana puede ser cualquier otro casino”, remarcaron.

Promesas incumplidas y caída de la recaudación

El gremio cuestionó además la demora en la implementación del sistema de pagos por código QR, anunciado para febrero o marzo y aún sin funcionar. Esa situación, advierten, impacta directamente en la recaudación y, por ende, en los salarios: “La Caja de Empleados, la Productividad y nuestra Bonificación Compensatoria dependen directamente de lo que recaudan los casinos”.

En ese marco, reiteraron el reclamo por la equiparación de la bonificación compensatoria para todos los trabajadores del sector, una deuda histórica que aún no ha sido resuelto.

En un contexto de ajuste nacional y deuda de la Nación con la provincia de Buenos Aires, los trabajadores advirtieron que “el gobierno de Milei le declaró la guerra a los trabajadores” y subrayaron que la recaudación de los casinos no solo sostiene sus salarios sino también políticas sociales.

“Hoy tenemos que elegir. O nos ponemos de pie para defender nuestros salarios, nuestros casinos y nuestro futuro, o nos quedamos de rodillas esperando que otros decidan por nosotros”, plantearon. Y recordaron la lucha histórica que logró que el juego en la provincia quedara en manos del Estado: “Esa conquista no cayó del cielo. Hoy tenemos que exigirle a ese Estado que gestione con responsabilidad, que invierta, que no abandone las fuentes laborales y que pague la deuda histórica con los trabajadores”.