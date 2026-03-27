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La AMB pone en marcha el Oficial de Primera

En la fecha inaugural, el campeón 2025, IAE Club, enfrenta a Independiente de Tandil.

IAE Club fue el campeón del Oficial 2025.

27 de Marzo de 2026 20:08

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Asociación Marplatense de Básquet pone en marcha el Torneo Oficial de Primera División Masculino con la disputa de la Fecha 1, dando inicio a una nueva temporada para los equipos de la ciudad y la región.

La jornada inaugural incluirá los encuentros entre CEC y Quilmes, IAE Club frente a Independiente de Tandil, Kimberley ante Sporting, Rivadavia de Necochea contra Peñarol y Unión frente a Quilmes B, mientras que Once Unidos tendrá fecha libre. 

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