La AMB pone en marcha el Oficial de Primera

La Asociación Marplatense de Básquet pone en marcha el Torneo Oficial de Primera División Masculino con la disputa de la Fecha 1, dando inicio a una nueva temporada para los equipos de la ciudad y la región.

La jornada inaugural incluirá los encuentros entre CEC y Quilmes, IAE Club frente a Independiente de Tandil, Kimberley ante Sporting, Rivadavia de Necochea contra Peñarol y Unión frente a Quilmes B, mientras que Once Unidos tendrá fecha libre.