La AMB pone en marcha el Oficial de Primera
En la fecha inaugural, el campeón 2025, IAE Club, enfrenta a Independiente de Tandil.
27 de Marzo de 2026 20:08
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Asociación Marplatense de Básquet pone en marcha el Torneo Oficial de Primera División Masculino con la disputa de la Fecha 1, dando inicio a una nueva temporada para los equipos de la ciudad y la región.
La jornada inaugural incluirá los encuentros entre CEC y Quilmes, IAE Club frente a Independiente de Tandil, Kimberley ante Sporting, Rivadavia de Necochea contra Peñarol y Unión frente a Quilmes B, mientras que Once Unidos tendrá fecha libre.
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