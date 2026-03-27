La familia de Pipa Rogers, el marplatense asesinado a golpes en San Miguel, exige justicia: "No merecía que lo mataran así"

La muerte de Pipa Rogers, el marplatense que fue brutalmente golpeado por patovicas a la salida de un boliche en San Miguel, generó una profunda conmoción en la ciudad y la región. A pocos días del aberrante hecho, sus familiares encabezan un fuerte pedido de justicia y convocan a las y los marplatenses a acompañarlos en una movilización.

“Estos días son difíciles de llevar, estamos como podemos”, expresó Angie Ayaia, una de las hermanas de la víctima, quien explicó que la familia atraviesa el duelo a la distancia, ya que el cuerpo de Pipa permanece en Buenos Aires. En esa línea, destacó la organización de una marcha para visibilizar el reclamo de la familia. Será este sábado 28 de marzo a las 14 horas en el monumento al General San Martín. “Todos los que quieran sumarse a nuestro pedido de justicia están invitados”, expresó a 0223.

Por su parte, Beatriz Rogers, la madre de Pipa, sostuvo: “Lo único que pido es que hagan justicia verdadera por mi hijo. No se merecía que lo mataran así”. Además, pidió que se actúe con firmeza: “Que lo que tengan que condenar, lo condenen. Quiero que mi hijo descanse en paz”.

Betty contó que su hijo era una persona trabajadora, dedicada a su familia y ajena a cualquier tipo de violencia. “Era un chico muy busca vida, muy familiero, siempre alegre", recordó la madre de Pipa y mencionó que le gustaba mucho el fútbol y era fanático de River y de Aldosivi.

Verónica Ayaia, la otra hermana de la víctima, contó el impacto que le generó ver el cuerpo de Pipa: “Nos encontramos con otra persona en ese cajón. Estaba completamente desfigurado”. Además indicó que, por el certificado de defunción, supieron que la víctima había sido estrangulada.

“Queremos que se queden detenidos", expresó Verónica ante el temor de que los responsables recuperen la libertad mientras avanza la causa y mencionó que, para ella, hubo más involucrados en la agresión. “Si alguien tiene más videos o información, que los acerque. Hay material que muestra claramente cómo lo golpearon”, pidió.

Las tres invitaron a la comunidad a acompañarlas en la movilización del sábado para pedir justicia por Pipa y especialmente a aquellas personas que son familiares de otras víctimas de hechos violentos. “Pedimos que la gente nos acompañe, que nos unamos. Entre todos, las cosas se pueden resolver mejor”, concluyó Verónica.