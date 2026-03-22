Lo golpearon hasta matarlo a la salida de un boliche: hay cuatro patovicas detenidos

Un hombre de 51 años murió en la puerta de un boliche de San Miguel tras un violento forcejeo con personal de seguridad. Por el hecho, hay cuatro patovicas detenidos y el local fue clausurado mientras avanza la investigación judicial.

El episodio ocurrió en la vereda del bar Sutton, en la intersección de Las Heras y Paunero. La víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers oriundo de Bella Vista, intentó ingresar al lugar, que ya se encontraba cerrado al público.

Según las primeras reconstrucciones, ante la negativa de acceso se generó una discusión que escaló rápidamente. En ese contexto, Rogers se enfrentó con uno de los porteros y la situación derivó en una pelea en plena vía pública. Minutos después intervino el resto del personal de seguridad, que intentó reducirlo.

El desenlace fue fatal: el hombre murió en el lugar. Si bien aún se esperan los resultados de la autopsia, los primeros indicios apuntan a una posible asfixia mecánica como causa del fallecimiento, una hipótesis clave que motivó la detención de los cuatro implicados.

La causa quedó en manos de la fiscal Lorena Carpovich, titular de la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, quien ordenó las aprehensiones y supervisa las medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.

En la investigación hay testigos directos, entre ellos dos acompañantes de la víctima —uno de ellos su hijo de 23 años—, cuyas declaraciones serán determinantes. Además, la Justicia ya cuenta con registros fílmicos del hecho.

Por su parte, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del boliche y aportó cámaras de seguridad de la zona para colaborar con la causa, que fue caratulada como homicidio. Ahora, el foco está puesto en los peritajes forenses para determinar con precisión cómo se produjo la muerte y si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los patovicas.