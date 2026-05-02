Habrá que jugarle al ocho: Colapinto tuvo otra gran clasificación y largará octavo en el Gran Premio de Miami

El argentino tuvo otra gran clasificación y largará desde el octavo lugar mañana delante de un Red Bull y de su compañero de equipo.

Luego de la Carrera Sprint en la que no pudo sumar y finalizó en el décimo lugar, Franco Colapinto volvió a demostrar que esta teniendo un gran fin de semana y se quedó con el octavo lugar en la Q3 nuevamente por delante de Pierre Gasly y del Red Bull de Isaac Hadjar.

El nacido en Pilar cerró la Clasificación con un 1:28.762 a 964 milésimas de Kimi Antonelli que se quedó con la pole. La buena noticia es que volvióa quear por delante de su compañero, en este caso 48 milésimas mejor que el francés que largará décimo.

De esta manera la parrilla de largada para la carrera de mañana será:

Kimi Antonelli Max Verstappen Charles Leclerc Lando Norris George Russell Lewis Hamilton Oscar Piastri Franco Colapinto Isaac Hadjar Pierre Gasly

La carrera principal del Gran Premio de Miami se disputará mañana a partir de las 17 horas y se esperá lluvia con alerta meteorológica por lo que el escenario de la misma puede ser totalmente distinta a lo normal.