Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción en medio del escándalo Libra y Adorni
La salida fue formalizada en el Boletín Oficial junto con la designación de una nueva funcionaria al frente del organismo, especialista en Derecho Penal.
Por Redacción 0223
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El presidente Javier Milei formalizó la renuncia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y avanzó de manera inmediata con la designación de su reemplazo, Gabriela Zangaro, en una decisión que quedó oficializada este viernes a través del Boletín Oficial.
La medida se inscribe dentro de una serie de modificaciones que viene llevando adelante el Ministerio de Justicia en distintos organismos bajo su órbita, con el objetivo de reconfigurar áreas clave vinculadas al control y la transparencia en la administración pública, como así también en medio de los escándalos de corrupción que sacuden al gobierno de Javier Milei, con la cripto estafa de Libra y los bienes y gastos sin justificar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En la misma publicación se oficializó a la nueva titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro, que tendrá a su cargo la tarea de continuar con las funciones de prevención e investigación de posibles hechos de corrupción dentro del Estado nacional. Se trata de una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal, con amplia trayectoria en el ámbito judicial y académico.
La Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo y cumple un rol central en el diseño de políticas de integridad, además de intervenir en investigaciones administrativas. El recambio en su conducción se da en un contexto de reorganización más amplio dentro de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques.
En las últimas semanas, el Ministerio avanzó con cambios en distintas dependencias, consolidando una etapa de reestructuración interna que alcanza a organismos sensibles del área judicial y de control.
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