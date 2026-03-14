Denuncian a Adorni por enriquecimiento ilícito: "Es un corrupto y estafó a su electorado"

En medio del revuelo mediático que tiene como protagonista al jefe de Gabinete Manuel Adorni por el viaje que realizó junto a su esposa a Nueva York en el avión presidencial, la diputada nacional Marcela Pagano lo denunció por enriquecimiento ilícito.

En diálogo con Radio Rivadavia, Pagano confirmó que posee los “gastos de tarjeta” del ex vocero presidencial y detalló cuáles fueron los consumos: "Entre diciembre y enero, gastó con su tarjeta de crédito $30 millones, cuando registra un ingreso bastante menor. Ustedes tienen los ingresos de Adorni, creo que ni siquiera llega a los $5 millones con otras cosas que pueda tener. El ingreso declarado fue en los dos meses (diciembre y enero) y en ese bimestre cobró $10 millones de pesos.

“La mujer gastó en el bimestre de diciembre y enero $28 millones. No constan ingresos en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) que maneja el Gobierno”, señaló la diputada y se refirió también al vuelo privado hacia Punta del Este, que generó polémica en los útlimos días. Según la información a la que accedió, ese traslado costó “entre US$10.000 y US$12.000”.

“No lo puede explicar. Sale un amigo diciendo que viajó con él, que es periodista, diciendo: ‘No, yo pagué mi parte’. Primero pagó el Estado, lo pagó todo él... no pueden justificarlo”, agregó Pagano. Para finalizar, la diputada cargó contra La Libertad Avanza, partido del que formaba parte en el pasado: “Estafaron a su electorado”.

“Los que cambiaron y los que estafaron al electorado son ellos: los que se la roban, los que ahora viajan en avión privado. Los castas son ellos, los que hablan de costo marginal de un vuelo”, sintetizó la diputada.