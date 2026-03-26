Adorni, más complicado: confirman que el vuelo a Punta del Este lo pagó Grandio y la PSA fue a la TV Pública a pedir sus contratos

Caso Adorni: confirman que el vuelo a Uruguay lo pagó Grandio y la PSA le pidió a la TV Pública sus contratos.

Agustín Issin, el piloto privado encargado de trasladar al jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni y su familia, declaró ante el juez Ariel Lijo y confirmó que tanto el pasaje de ida como el de regreso a Punta del Este fueron abonados por el periodista Marcelo Grandio de la TV Pública.

En su declaración en los tribunales de Comodoro Py, Issin brindó detalles sobre las causas judiciales que enfrenta en los últimos días el exvocero presidencial por malversación de caudales públicos, defraudación del Estado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

Fue el propio piloto quien le pidió al juez Lijo declarar, tras encontrarse mencionado en la causa judicial sobre el viaje a Punta del Este por ser la persona que facturó el vuelo. Según su testimonio, tanto el pasaje de regreso como el de ida fueron abonados por el periodista e íntimo amigo de Adorni, Grandio.

La Justicia deberá determinar si el dinero que utilizó Grandio corresponde a una devolución de favores por contratos en la TV Pública o si las compras se realizaron con dinero de la cadena estatal. En esa línea trascendió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en el canal estatal con un oficio solicitando documentación.

El objetivo es determinar si el jefe de Gabinete recibió beneficios indebidos por parte del periodista en relación al viaje a Punta del Este. Además requirió al canal los registros de la contratación laboral del periodista y la remuneración percibida durante su vínculo con la emisora.