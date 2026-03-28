Se despertaron en la madrugada y encontraron una serpiente de casi dos metros en su casa

Momentos de tensión se vivieron en la madrugada del sábado en el barrio Villa Rivadavia de la ciudad de Córdoba, después de que una familia descubriera una serpiente de enorme tamaño en el interior de la casa.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana, cuando los dueños de la vivienda alertaron a las autoridades. En respuesta, efectivos de la Dirección Patrulla Rural se hicieron presentes y confirmaron la situación: se trataba de una lampalagua de aproximadamente dos metros de longitud.

Según trascendió, los uniformados desplegaron un operativo de rescate que se desarrolló de manera controlada y sin inconvenientes, logrando asegurar al ejemplar sin poner en riesgo ni a los vecinos ni al propio animal.

Tras el procedimiento, la serpiente fue trasladada en buen estado de salud al Parque de la Biodiversidad, donde quedó bajo la órbita de especialistas para su evaluación y resguardo. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, se trata de uno de los ejemplares de mayor tamaño registrados en la provincia de Córdoba.

Qué características tiene la lampalagua

La boa constrictor occidentalis, que comúnmente llamamos lampalagua, es una especie autóctona de la región. Aunque su tamaño puede resultar intimidante, los especialistas subrayan que no poseen veneno.

Ante apariciones en zonas residenciales, es fundamental evitar el contacto directo y dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar un rescate seguro, tanto para las personas como para la fauna silvestre.