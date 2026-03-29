Mar del Plata bajo alerta amarillo por tormentas: qué se espera para las próximas horas

Mar del Plata se encuentra bajo alerta amarilla debido al avance de un frente de tormentas que impactará en la región durante el transcurso del día y la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a desmejorar progresivamente, con mayor intensidad hacia la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé una jornada con una máxima cercana a los 23°C, pero con un descenso marcado hacia la noche con valores que podrían ubicarse en los 15°C.

Por otro lado, se esperan tormentas de variada intensidad con un pico de 70% de probabilidades de precipitaciones durante la mañana. La lluvia mermará con el correr de las horas, aunque no se descarta que el día cierre con chaparrones.

El viento también jugará un papel clave, ya que se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 50 a 70 km/h, principalmente del sector sur, lo que generará una sensación térmica aún más baja y posibles complicaciones en zonas costeras.

Desde las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas más intensas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones.