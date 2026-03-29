Madrugada fatal: mataron a un hombre a puñaladas en la calle

Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado de varias puñaladas el domingo a la madrugada en la esquina de Gascón y Buenos Aires y se investiga si fue atacado durante un intento de robo.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el cuerpo de la víctima, que aún no fue identificada, fue hallado tirado cerca de las cuatro y media de la madrugada. Personal de la comisaría segunda, con jurisdicción en la zona, hizo las primeras actuaciones bajo las órdenes de la fiscal Constanza Mandagarán.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

Ante la falta de testigos presenciales las primeras tareas apuntaron al relevamiento de cámaras en el lugar. Además de las cámaras municipales, hay varios comercios que cuentan con sistema de cámaras y grabación que serán revisados en las próximas horas.

“El hombre estaba vestido, no aparentaba estar en situación de calle y no tenía ninguna documentación alguna”, señalaron las fuentes antes de agregar que se tomaron las huellas dactilares para cotejo y poder establecer su identidad.

La autopsia se realizará esta tarde y permitirá certificar la cantidad de heridas recibidas y, quizás, el tipo de arma empleada. Es el cuarto homicidio de marzo y el decimocuarto doloso en lo que va del año