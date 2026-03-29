Intentaron robar un almacén y balearon a la pareja que atendía

Un comerciante de 68 años y una mujer de 34 fueron baleados el sábado a la noche durante un robo al almacén que atendían en el barrio Coronel Dorrego: ambos permanecen internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en un comercio ubicado en inmediaciones de la avenida Colón y Termas de Río Hondo cuando ingresaron dos sujetos armados que habrían contado con el apoyo de otro sujeto que los aguardaba en el exterior.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

En la parte trasera del local está la vivienda de la que habría salido otro integrante de la familia y allí se produjo un forcejeo que terminó cuando los ladrones efectuaron varios disparos y se dieron a la fuga sin robar elemento alguno.

“La mujer recibió un disparo en la mano y una esquirla le hirió uno de los pómulos, mientras que el hombre recibió un balazo en el abdomen y otro en el glúteo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría duodécima fueron remitidas a la fiscalía temática de robos a comercios a cargo de Fernando Berlingeri que dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los autores.