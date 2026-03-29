Fin de semana negro para Franco Colapinto: qué lo dejó sin chances en Suzuka

El piloto argentino vivió un fin de semana complicado en Suzuka y no pudo repetir lo hecho en China.

El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas para el automovilismo argentino. Franco Colapinto completó su primera experiencia en Suzuka con un 16° puesto que reflejó un fin de semana cuesta arriba desde el inicio. Luego de haber sumado su primer punto con Alpine en China, la expectativa era alta, pero la realidad fue muy distinta en territorio japonés.

La carrera tuvo momentos intensos en el pelotón medio, donde Colapinto logró avanzar algunas posiciones y se metió en la pelea por el top 10. Allí protagonizó un interesante duelo en un tren de autos junto a Arvid Lindblad, Isack Hadjar, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto y Ollie Bearman, todos separados por escasa diferencia y en plena lucha estratégica.

Buscando dar el golpe, el argentino intentó un undercut en la vuelta 18 que parecía prometedor, pero la fortuna no estuvo de su lado. Apenas unas vueltas después de su parada, un auto de seguridad cambió por completo el desarrollo de la competencia, beneficiando a quienes aún no habían ingresado a boxes y relegando al argentino cuatro puestos más atrás en el clasificador.

El momento más tenso llegó con la maniobra que involucró a Bearman. El británico intentó superarlo con una gran diferencia de velocidad, pero terminó fuera de pista tras un fuerte impacto contra las barreras, registrando una desaceleración de 50G. La acción generó polémica, con algunos señalando a Colapinto por un movimiento en pista, aunque también quedó en evidencia cómo el reglamento actual de la Fórmula 1 influye en este tipo de situaciones límite.

Desde ese incidente, la carrera del piloto de Alpine quedó condicionada. Sin ritmo suficiente para recuperarse y sin nuevas oportunidades estratégicas, Colapinto se mantuvo en la 16ª posición sin poder superar a Carlos Sainz en el tramo final.

Por contraparte, Pierre Gasly sigue intratable dando pelea en la parte alta. En este caso mantuvo atrás a Max Verstappen durante gran parte de la carrera y se quedó con un séptimo puesto más que valioso para que Alpine siga sumando puntos en la tabla de constructores.

En la punta, la historia fue completamente distinta: Kimi Antonelli aprovechó a la perfección la aparición del auto de seguridad para recuperar posiciones clave y luego administró la carrera con autoridad para quedarse con la victoria. Lo escoltaron Oscar Piastri y Charles Leclerc, en un podio de alto nivel que confirmó el gran momento de la nueva generación en la Fórmula 1.

Resultados finales del GP de Japón de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Liam Lawson (RB) Esteban Ocon (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Arvid Lindblad (RB) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Sergio Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Alex Albon (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Ollie Bearman (Haas) – DNF

El italiano se convirtió en el piloto más joven en la historia en conseguir dos victorias consecutivas y ser líder del campeonato mundial con 19 años y 216 días superando a Sebastian Vettel. Así está el Campeonato Kimi Antonelli 72 pts, George Russell 63 pts, Charles Leclerc 49 pts Lewis Hamilton 41 pts. La próxima carrera será el 3 de mayo en Miami debido a los problemas en Medio Oriente las carreras en Arabia Saudita y Bahreim fueron suspendidas.