Briatore, entre elogios y críticas: el análisis que deja expuesto a Colapinto

El italiano apuntó al Safety Car, pero también dejó en claro qué debe mejorar el argentino en la Fórmula 1.

El análisis de Flavio Briatore tras el paso de la Fórmula 1 por Japón dejó tela para cortar. El asesor ejecutivo de Alpine F1 Team fue claro: el coche de seguridad condicionó la carrera de Franco Colapinto, aunque también aprovechó para marcarle el camino a seguir al joven argentino en su proceso de crecimiento dentro de la categoría.

“Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al inicio de la temporada”, explicó Briatore, destacando la evolución del equipo en distintas pistas. El italiano remarcó que el rendimiento mostrado en Suzuka confirma las mejoras vistas previamente en China y posiciona a Alpine en la pelea del pelotón medio-alto, incluso midiéndose con estructuras como Red Bull Racing.

En esa misma línea, elogió el trabajo de Pierre Gasly, quien volvió a ser protagonista con una actuación sólida. “Pierre hizo una carrera fantástica y manejó muy bien la presión, manteniendo a Max Verstappen detrás durante más de 25 vueltas”, destacó. El francés finalizó séptimo, resultado clave para que Alpine se ubique quinto en el Campeonato de Constructores con 16 puntos.

El contraste estuvo del lado de Colapinto. El nacido en Pilar finalizó 16°, en una competencia que se le torció por factores externos. Tras su paso por boxes en la vuelta 18, el accidente de Oliver Bearman cuatro giros después provocó la salida del Safety Car, lo que terminó por arruinar la estrategia que su equipo había planteado para intentar escalar posiciones.

“Sin embargo, Franco debe mejorar su clasificación”, deslizó Briatore sin rodeos, dejando en claro que el potencial está, pero que largar más adelante es clave para evitar quedar expuesto a este tipo de situaciones. En la Fórmula 1 actual, la qualy suele definir gran parte del resultado final, y el italiano quiere que el argentino dé ese salto cuanto antes.

Más allá del resultado, el balance general para Alpine es positivo. Con un auto competitivo y señales claras de evolución, el equipo empieza a consolidarse como la cuarta fuerza del campeonato. Para Colapinto, el mensaje es claro: el ritmo está, pero el siguiente paso será afinar los sábados para transformar oportunidades en puntos importantes los domingos.