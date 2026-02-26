SUPLEMENTOS
Barrendero encontró una cartera con dinero y un celular, y los devolvió sin aceptar recompensa

26 de Febrero de 2026 12:28

Por Redacción 0223

PARA 0223

En el Partido de La Costa, un acto de honestidad se volvió viral y recibió el reconocimiento de la comunidad local. Sergio Welsh, barrendero municipal, encontró una cartera con dinero y un celular en la intersección de Espora y Costanera y decidió devolverla intacta a su dueña.

La situación comenzó cuando una mujer que viajaba en moto rumbo a su trabajo notó que había perdido su billetera al bajarse del vehículo. Tras buscar sin éxito en el trayecto, regresó a su casa preocupada por la pérdida.

Minutos después, recibió un llamado que le devolvió la tranquilidad: Sergio Welsh había hallado la cartera y quería entregarla. El barrendero no sólo restituyó el objeto con todo su contenido, sino que además rechazó cualquier tipo de recompensa por su gesto.

Este acto fue destacado en la página de Facebook Opinión de La Costa, donde la comunidad expresó su agradecimiento y admiración hacia Sergio Welsh. Los vecinos valoraron su compromiso, honestidad y solidaridad, subrayando la importancia de estos valores en el espacio público.

