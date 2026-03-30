Manejaba en ojotas, perdió el control de la camioneta y se incrustó en una vivienda: "Hay una gran pérdida de gas"

Un fuerte siniestro vial que se produjo durante la mañana de este lunes, sorprendió a los vecinos y generó consecuencias graves. Una camioneta Toyota Hilux perdió el control y se incrustó en una casa ubicada en Juramento entre San Salvador y Guanahani, del barrio Villa Lourdes.

De acuerdo a los datos aportados por fuentes oficiales, el rodado era conducido por una mujer de aproximadamente 45 años que impactó contra la reja y destruyó la cabina de gas de la vivienda. Personal de Camuzzi tuvo que intervenir para controlar la situación.

En diálogo con 0223, la conductora aseguró: "No sé que pasó, perdí el control, y terminé arriba de la vereda". Las imágenes son elocuentes: el coche está completamente estrellado contra la propiedad ante la sorpresa de todos.

Previamente había impactado contra un poste que se quebró y golpeó a una mujer que caminaba por allí, "de milagro no fue atropellada por el vehículo", señalaron testigos. Personal del Same se presentó en el lugar para dar asistencia y constatar que se encuentra fuera de peligro.

Asimismo, efectivos de la policía cortaron el tránsito para garantizar las medidas de seguridad. En las primeras averiguaciones, se constató que la conductora "manejaba en ojotas y venía muy rápido".

Norma, dueña del inmueble, comentó en diálogo con este medio: "Estaba limpiando adentro de mi casa y de repente escuché un estruendo. En un primer momento pensé que había sido un camión que se llevó un cable puesto, pero miré por la ventana, vi la camioneta y me asusté. Agarré el perro, el celular, abrí el portón y salí".

Ante la desesperación por la pérdida de gas, empezó a pedir auxilio. Un chico que circulaba en una moto logró ver toda la secuencia y le dejó los datos para salir como testigo: "Acá lo que pasa es que las calles están todas rotas, no sé cómo venía tan ligero si se encuentran en este estado", concluyó.