Tiramos la casa por la ventana: Brewhouse festeja 12 años con una fecha a pura cumbia
Este viernes la Diagonal Garibaldi al 4800 se viste de fiesta con una fecha imperdible La nueva Luna, Los eternos y La Marvel serán los encargados de ponerle música a la celebración de un nuevo aniversario de la Ciudad Cultural
Por Redacción 0223
PARA 0223
Brewhouse cumple 12 años y lo festeja a lo grande Este viernes, la Ciudad Cultural ubicada en Diagonal Garibaldi al 4800 recibirá en una noche marcada por el ritmo tropical clásico a La Nueva Luna junto a Los Eternos y La Marvel.
La Nueva Luna, la banda que conquistó al público con canciones que se convirtieron en clásicos subirá al escenario marplatense para deleitar a los nostálgicos con temas como "O Me Voy O Te Vas", "La Miradita", y "Y Ahora Tú".
Los Eterrnos, por su parte son una banda que realiza covers de cumbias clásicas de la década del 90 que se gestó en el 2018, Los eternos son sinónimo de fiesta. Temas de Gilda, Los Palmeras y Tambo Tambo, entre otros, son parte de su repertorio.
La Marvel se formó con el objetivo de divertir y hacer bailar a públicos de todas las edades, ofreciendo un repertorio que combina clásicos de la cumbia, grandes hits y canciones actuales, todos reversionados con un estilo propio.
Las entradas se encuentran en venta a través de Cultutickets
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