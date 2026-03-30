El guitarrista peruano Lucho González, una figura destacada e influyente en la música popular latinoamericana, falleció a los 79 años. Su virtuosismo y sensibilidad artística marcaron profundamente la guitarra criolla y la fusión del folklore con otras corrientes musicales.

Nacido en Lima en 1946 como Luis Alejandro González Cárpena, creció en un entorno musical gracias a su padre, Javier González, integrante del conjunto Los Trovadores del Perú. Aunque inició estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, optó por abandonar esa carrera para dedicarse plenamente a la música, decisión que definió su trayectoria artística.

Su consagración llegó al acompañar durante más de 15 años a Chabuca Granda, una relación artística que fue clave para consolidar su estilo y proyectarlo internacionalmente. Además, colaboró con figuras emblemáticas como Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Eva Ayllón y Tania Libertad, entre otros.

Desde la década de 1980, González residió en Argentina, donde desarrolló una intensa labor como guitarrista, arreglador y productor. Formó parte del trío Vitale-Baraj-González junto a Lito Vitale y Bernardo Baraj, con quienes exploró innovadoras combinaciones entre jazz, folklore y música contemporánea.

Además de su desempeño como intérprete, González destacó como docente y formador musical. Creó su propio método pedagógico denominado “siembra musical”, que integraba elementos del folklore peruano, argentino y brasileño, dejando una profunda huella en diversas instituciones y generaciones de músicos. Su trabajo fue un puente cultural en la región, promoviendo el diálogo entre tradiciones y estilos.