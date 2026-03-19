En medio de la guerra entre taxistas y apps de transporte, proponen la regulación de las plataformas en Mar del Plata

El Concejo Deliberante volverá a discutir el 30 de marzo la regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata, en un debate que lleva años y que vuelve a escena con un doble proyecto de la Coalición Cívica. Su autor, el concejal Guido García, planteó que la discusión debe correrse de la lógica punitiva y adaptarse a una práctica que ya está instalada en la ciudad.

“Es un debate que lleva bastante tiempo. Ya en 2019 estuvimos en soledad en contra de las sanciones que se impusieron durante el gobierno de Carlos Arroyo”, recordó en diálogo con Extra 102.1. En ese sentido, sostuvo que la actividad de las apps no puede considerarse ilegal y remarcó que ese criterio ya fue respaldado en distintos fallos judiciales.

García indicó que desde 2022 vienen impulsando un proyecto de ordenanza para habilitar formalmente el funcionamiento de las plataformas y, desde 2024, otro para eliminar las sanciones a los conductores. Según señaló, más de 5 mil marplatenses utilizan actualmente estas aplicaciones.

Guido García, impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana.

El concejal también puso el foco en una situación que, asegura, ya ocurre en la práctica: “Hoy los taxistas, cuando les resulta conveniente, también toman viajes por apps. Es una realidad de todos los días en Mar del Plata y ellos también estarían en infracción”., dijo.

En ese marco, insistió en la necesidad de adecuar la normativa: “hay que aggiornarse a la realidad y dejar de criminalizar una práctica ya instalada”, remarcó.

Cómo funcionaría el esquema

El proyecto contempla la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Transporte, que estaría limitado a residentes del partido de General Pueyrredon. Además, busca que las empresas tecnológicas se adapten a una regulación local consensuada con los distintos sectores.

En cuanto a las tarifas, la iniciativa abre dos opciones: que las plataformas adopten el esquema tradicional de bajada de bandera o que continúen con sistemas de tarifa dinámica. “A los usuarios les favorece que haya más transporte disponible”, afirmó García.

Respecto a los requisitos, explicó que los taxistas y remiseros ya habilitados quedarían automáticamente autorizados a operar mediante apps. También adelantó que se analiza simplificar exigencias para el sector tradicional, como la revisión municipal, en un contexto donde recientemente se eliminó el derecho que se debía pagar para transferir una licencia.

García aseguró que unos 5 mil marplatenses trabajan con las apps de transporte.

Seguros y controles

Sobre la seguridad, el edil aseguró que los viajes a través de plataformas cuentan con doble cobertura: el seguro civil tradicional y una cobertura adicional brindada por las propias empresas tecnológicas. “El pasajero siempre está cubierto”, sostuvo.

En paralelo, se evalúa reducir controles municipales y unificar criterios con la normativa provincial. En ese sentido, mencionó la posibilidad de eliminar la verificación local y dejar vigente únicamente la VTV.

Uno de los puntos aún abiertos es el tipo de licencia requerida. García reconoció que las aplicaciones no están de acuerdo con exigir una licencia profesional, por lo que ese aspecto seguirá en discusión durante el tratamiento del proyecto.