Importantes avances en la obra del nuevo puente rural sobre el canal 5

Las obras del nuevo puente sobre el canal 5 avanzan a ritmo sostenido, consolidándose como una intervención clave para la conectividad rural y el sector agroproductivo de los partidos de Mar Chiquita.

En las últimas jornadas, se llevó a cabo la colocación de las vigas de hormigón sobre las columnas principales, permitiendo que la estructura que atraviesa de lado a lado el curso de agua ya sea visible, lo que marca un hito significativo en el desarrollo de esta infraestructura tan necesaria para la región.

“La obra, ejecutada en General Madariaga bajo la dirección técnica de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, a cargo de Néstor Álvarez, y con la supervisión del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, tiene como objetivo reemplazar al antiguo puente San José de Herrera, una estructura que colapsó hace más de 15 años y cuya ausencia generó graves dificultades para el tránsito y la producción en la zona rural que conectaba con el Partido de Mar Chiquita”, explicó el intendente Walter Wischnivetzky.

La concreción de este nuevo puente es posible gracias al compromiso y la decisión política del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien priorizó esta obra estratégica dentro del plan de recuperación de la infraestructura vial rural. Se espera que su finalización no solo mejore sustancialmente la logística y el transporte de la producción local, sino que también impacte de manera positiva en la calidad de vida de los habitantes y trabajadores de la región.