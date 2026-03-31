Detuvieron en Argentina a un activista que iba a llevar medicamentos y comida a Gaza

Thiago Ávila, coordinador de la Global Sumud Flotilla, fue demorado este martes en el Aeroparque Jorge Newbery y se encontraba siendo interrogado por autoridades migratorias, según informaron desde la organización.

El activista había llegado al país para participar del lanzamiento del capítulo argentino del espacio internacional, que impulsa acciones no violentas con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

De acuerdo a lo comunicado por los organizadores, Ávila iba a formar parte de una conferencia de prensa prevista para este martes por la tarde en la sede de ATE Capital, donde se presentarían detalles sobre el movimiento y una próxima misión internacional.

Según precisaron, la iniciativa contempla el envío de una flotilla de embarcaciones a través del Mar Mediterráneo y una caravana terrestre con camiones, con el objetivo de transportar alimentos, medicamentos y otros insumos.

Desde el espacio indicaron que no es la primera vez que el activista es demorado en distintos países durante este tipo de acciones. En ese sentido, señalaron que en otras oportunidades fue interrogado en el marco de controles migratorios vinculados a su participación en iniciativas similares.

Hasta el momento, no hubo información oficial por parte de las autoridades argentinas sobre los motivos de la demora ni sobre la situación procesal del activista. Mientras tanto, la organización convocante difundió el hecho entre medios y organizaciones sociales.