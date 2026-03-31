Emiten un alerta meteorológica "a corto plazo" para Mar del Plata

El Alerta a Corto Plazo fue detectada con radares meteorológicos. Imagen: SMN.

La tormenta que en principio estaba programada con un alerta amarilla para esta noche, se adelantó, según informó hace instantes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este mediodía Mar del Plata “sufría” un día pesado y la máxima trepó a los 25.8 grados.

Este mediodía, la máxima trepó a los 26 grados. Imagen: SMN.

En su reporte actualizado de las 13, el organismo nacional advierte por el inminente comienzo de un temporal, que incluye tormenta eléctrica, fuertes vientos con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y la posibilidad de caída de granizo.

El SMN indica que la zona será el sudeste bonaerense y afectará a Mar del Plata, Batán, Balcarce, General Alvarado y Lobería. “Los fenómenos indicados en el Alerta a Corto Plazo fueron detectados con radares meteorológicos”, describen desde la web oficial.

El fenómeno incluye la presencia de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El temporal se extenderá, al menos, hasta mañana al mediodía.

Recomendaciones

Atento a las inclemencias del tiempo, desde la Municipalidad recomendaron esta noche evitar circular por la vía pública, “salvo que sea estrictamente necesario”; así como de asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas. Y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante emergencias, comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.