Chaparrones y calorcito: lunes de inestabilidad en Mar del Plata

Después de un alerta amarillo por tormentas que no se cumplió, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un inicio de semana inestable en Mar del Plata, entre precipitaciones y altas temperaturas que no se acostumbran en la época.

Ya sin advertencias climáticas, el organismo prevé chaparrones sobre el epílogo de la jornada, unos 21°y viento del sector noreste que correrá a una velocidad de entre 13 y 21 kilómetros por hora (km/h).

El termómetro alcanzará los 25° durante este lunes en Mar del Plata.

De acuerdo al SMN, las lluvias se extenderán hasta la mañana del lunes, para el que se espera una máxima de 25° y mínima de 18°. Durante la tarde y la noche no habría precipitaciones.

En tanto al viento, que correrá suave del norte en las primeras horas, cambiará al noreste y aumentará su intensidad a 31 km/h durante la tarde, y se normalizará en el cierre del día.

La agradable temperatura será un factor que se repetirá a lo largo de la semana, al igual que el agua, ya que también pronostican tormentas aisladas y fuertes para el martes y miércoles, respectivamente.