Elevan el nivel del alerta a naranja y continúan las advertencias para este miércoles en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por tormentas desde esta tarde hasta la mañana del miércoles.

Después del fuerte diluvio que generó anegamientos y desató un caos en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel del alerta a naranja para esta noche y anunció que las inclemencias climaticas perdurarán durante el miércoles.

Seguido al primer golpe que recibió la ciudad a partir de las 14:30, el organismo no prevé síntomas de recuperación y advirtió por nuevas tormentas fuertes para el resto de la tarde y la noche.

De acuerdo al alerta, tanto General Pueyrredon como Mar Chiquita y General Alvarado se verán afectados por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, las cuales estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Además, pronostican actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, y estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta naranja hoy, amarillo mañana

Por su lado, el SMN también emitió un alerta amarillo por tormentas para la madrugada y mañana del miércoles, aunque las precipitaciones permanecerán a lo largo de toda la jornada, con menor probabilidad en las horas finales.

En tanto a la temperatura, Mar del Plata volverá a vivir un día con extrema humedad, considerando que la máxima esperada es de 25° y la mínima de 16°, si bien por la tarde el viento rotará del oeste al sudeste y enfriará el ambiente.

Tras lluvias en la madrugada, la situación se normalizará a partir de la mañana del jueves, para el que pronostican que el termómetro alcance los 23° y que el cielo permanezca mayormente nublado.