El comunicado de la escuela tras la intoxicación de 20 personas por gas pimienta: "La situación fue controlada"

En la tarde del martes, en la Escuela de Educación Secundaria Nº25 "Chacra De Perdriel", un menor de edad utilizó un gas pimienta adentro del establecimiento y dejó, al menos, a 20 personas afectadas.

Según pudo saber 0223, un estudiante llevó a la escuela un gas pimienta y lo activó en el recreo, generando no solo la intoxicación de varios de sus compañeros, sino también la desesperación de docentes y directivos.

Ahora, la dirección de la escuela emitió un comunicado para explicar lo que sucedió: "Durante el recreo de la jornada de hoy, se produjo un incidente debido al uso de gas pimienta dentro de las instalaciones. Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia".

La institución enumeró las acciones que se tomaron en el marco del mencionado protocolo: "Se solicitó asistencia de emergencias médicas para atender a los afectados; se notificó a los padres y familiares de los estudiantes involucrados; se contó con la presencia policial para labrar las actas correspondientes y se dio aviso inmediato a la Inspectora de nivel, quien ya notificó a la Jefatura Regional".

Para finalizar, el equipo directivo agregó: "Queremos llevar tranquilidad a las familias informando que la situación fue controlada. No obstante, comunicamos que en la jornada de mañana se abordará lo sucedido tanto en la formación inicial como dentro de las aulas, con el fin de reflexionar sobre la gravedad de estos actos y la convivencia escolar".

También aseguraron que están tomando las medidas administrativas necesarias para que los responsables del incidente asuman las consecuencias, "según el Reglamento de Convivencia vigente".